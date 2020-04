Universidad de Querétaro trabajo en vacuna contra covid-19

Escuchar Nota

El Laboratorio de Inmunología y Vacunas de @FCNUAQ desarrolla una investigación para generar una vacuna contra #COVIDー19; por ahora, se encuentra en su fase inicial y podría avanzar a su etapa clínica en los próximos meses #BoletínUAQ #SomosUAQ @UAQmx pic.twitter.com/GOk519rTLY — PrensaUAQ (@PrensaUaq) April 22, 2020

.-anunció que trabaja, con recursos propios una investigación, enmisma que está, que provoca esa enfermedad.En un comunicado, informó que por ahora, se encuentra en su fase inicial y podría avanzar a su etapa clínica en los próximos meses.Añadió que el objetivo de esta vacuna es generar inmunidad en las personas e impedir que el virus pueda unirse a su receptor en las células, evitando así, la enfermedad.Juan Joel Mosqueda Gualito, líder del Cuerpo Académico Consolidadoy responsable del, informó que el proyecto aún se encuentra en su etapa inicial y se espera que en dos o tres meses se realicen ensayos de inmunización en modelos experimentales, para evaluar la seguridad y respuesta inmunitaria.“El reto que tenemos con este virus en particular es que elutiliza una proteína particular para unirse a las células de los humanos, entonces una estrategia es utilizar estas partes del virus como vacuna para que se generen -los anticuerpos en los humanos para que- cuando llegue el virus, se unan estos anticuerpos al virus e impidan que el virus se pegue a las células de las personas y las infecte”, explicó.Sin especificar el costo, dijo que hasta el momento, la iniciativa ha sido financiada con recursos de Rectoría de la universidad, por lo que se espera conseguir otras fuentes externas como el, para que siga operando.“Si bien, hay dos o tres países que están desarrollando vacunas contra ely que van en etapas más avanzadas, se espera que estas vacunas, de servir, salgan al mercado en uno o dos años y si lo hacen, su demanda será tan alta que no se alcanzará a producir el número de dosis para todos los demás países. Esto indica que países comodeben desarrollar sus propias vacunas, que beneficien a la población nacional y local”, aseguró.Información por Milenio