Universidad Pedagógica Nacional la discrimina por enfermedad

La joven Karina de los Ángeles Nava se vio obligada a pospponer sus estudios debido a que fue discriminada por parte de los administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional, ya que no conocen de su enfermedad y la consdieran un riesgo para todos.



En el mes de febrero, Karina se sintió mal por lo que acudió al médico para revisarse; después de una serie de estudios fue diagnosticada con Tuberculosis por lo que estuvo un periodo de 15 días en aislamiento y así poder tomar la medicación correspondiente y no exponer a sus compañeros y maestros a algún contagio.



Después de pasar por esta fase, al realizar nuevamente estudios la joven gracias al tratamiento pasó la etapa de contagio por lo que a través de Jurisdicción Sanitaria le entregan una carta para que pueda reanudar sus labores, pues no representa ningun riesgo.



Mencionó que aún y cuando se realizaron los procedimientos correspondientes tanto el personal administrativo, como los docentes no quieren tener contacto con ella porque creen que los puede contagiar, por lo que se siente discriminada, además de que dijo que le pidieron que se diera de baja por un año, lo que ella lamentó de gran manera porque se había esforzado en gran manera por pasar todas las materias.



Dijo que incluso el personal de la universidad cree que esta enfermedad está relacionada con el coronavirus, sin embargo expresó son totalmente diferentes por lo que pide la ayuda de la autoridad correspondiente para resolver este caso y que no se vean perjudicados sus estudios por esta situación que está viviendo.