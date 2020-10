Univision suspende el concurso Tu Cara me Suena por un brote de la Covid-19

Escuchar Nota

"Univisión ha tomado la decisión de tomar en pausa el programa hasta que la situación esté normalizada", dijo Araneda, quien recalcó que "la prioridad de la compañía es preservar la salud".



"Nos ha tocado apelar a toda nuestra creatividad y profesionalidad", dijo Ignacio Meyer, vicepresidente de entretenimiento y música de Univisión, cuando se estrenó.

El canal estadounidense dirigido al público latinoque ya ha afectado a cuatro de los ocho concursantes.El anuncio fue hecho por la producción del programa en las redes sociales y también lo confirmó uno de los dos presentadores, Rafael Araneda, en el programa "Despierta América".Araneda explicó que, pero aún así se produjo el brote de la Covid-19."Tu cara me suena"La cantante puertorriqueñahasta el momento.Este viernes informó a través de Instagram de la mala noticia, aunqueLa también mexicana, conocida por telenovelas como "Antes muerta que Lichita" o "Rafaela", entre otras.Los otros concursantes son Gabriel Coronel, Francisca Lachapel, El Dasa y Pablo Montero, que hasta el momento no han informado de un posible positivo a la COVID-19.Los jueces del programa eran Charytín Goyco, Angélica Vale, Chantal Andere, Kany García y Jesús Navarro y a Araneda lo acompaña como presentadora Ana Brenda Contreras."Tu cara me suena" es una adaptación de un programa del mismo nombre creado en España y se celebraba sin público debido a la covid-19.Los ocho artistas concursantes compiten en el nombre de organizaciones de caridad, interpretando a figuras icónicas de la música en momentos muy especiales de sus carreras.