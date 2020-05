Uno de cada 10 fallecidos por Covid-19 mueren fuera de hospitales

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Uno de cada 10 fallecidos por Covid-19 en el país lo hicieron sin haber sido hospitalizados, a pesar de que acudieron a consulta y fueron diagnosticados como portadores del virus.



Hasta el 11 de mayo pasado se habían registrado 3 mil 573 muertes de pacientes y de ellos, 344, es decir el 9.6 por ciento, fueron atendidos de manera ambulatoria.



Es el caso de una enfermera de 38 años que trabajaba en el Hospital Regional 17 del IMSS en Cancún, Quintana Roo, quien falleció en su casa una semana después de haber estado en aislamiento.



De los 344 fallecidos, en 183 casos el cuadro que presentaban era el de neumonía, el resto presentaba un cuadro diferente, sin embargo, al final ambos grupos resultaron positivos para SARS-Cov-2.



Se trató de 240 hombres y 104 mujeres quienes, entre la fecha de consulta y de fallecimiento sobrevivieron un promedio de seis días.



Debido a que al momento de acudir a consulta la mayoría de ellos no presentaban síntomas graves fueron enviados a sus casas para seguir un tratamiento ambulatorio y fue en su domicilio donde fallecieron.



Otro caso como el de la enfermera ocurrió al político priista mexiquense Luis Miguel Claudon quien, conforme reportes de medios digitales, murió el pasado 27 de abril en su domicilio tras haber estado confinado varios días.



Del total de pacientes ambulatorios fallecidos, 44 de ellos, que representan el 12.8 por ciento, murieron el mismo día que acudieron a consulta, lo que significa que no alcanzaron a ser hospitalizados.



Entidades donde se ha registrado la mayoría de las muertes de pacientes con Covid en sus casas:



• CDMX - 82



• Tabasco - 51



• Edomex - 29



• Baja California - 18



• Puebla - 17



Fuente: Base de datos de la Ssa con corte al 11 de mayo



Piden expertos más pruebas



Médicos dedicados a estrategias y atención de Covid-19 alertaron que no puede haber un regreso a las actividades si no hay pruebas serológicas que demuestren que la epidemia ha disminuido.



Francisco Moreno, director de la clínica Covid del Hospital ABC, indicó que a esa institución la Cofepris le prohibió la realización de pruebas serológicas, cuando son las que pueden ayudar a saber el nivel de inmunidad que hayan desarrollado los mexicanos.