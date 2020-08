Uno de los días más tristes de mi carrera

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Debido a que dio positivo a la prueba de Covid-19, el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, no participará en el Gran Premio de Gran Bretaña.



Racing Point, escudería a la que pertenece, anunció que Nico Hulkenberg será quien tome su lugar mañana en la carrera.



A través de redes sociales, Pérez compartió un video en donde explica su estado de salud y advierte a sus seguidores sobre lo importante que es tomar medidas ante esta emergencia sanitaria. Cabe señalar que su última competición fue el Gran Premio de Hungría, la cual se llevó a cabo hace 12 días.







El mexicano no pudo esconder su frustración y recalcó que puso “toda su preparación y enfoque para la carrera de este fin de semana”, sin embargo, las circunstancias lo obligan a perderse el cuarto evento de la temporada.



“De mi parte seguir todas las recomendaciones al pie de la letra de parte del equipo y la FIA. Esto demuestra lo vulnerables que somos todos ante este virus”, dice “Checo” Pérez en el video.



De igual forma, “Checo” explicó que no tiene ningún síntoma y que “se siente bien”. Además, dio a conocer que tras participar en el GP de Hungría voló a México para ver a su mamá.