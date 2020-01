¡Uno más a la lista! Chávez Jr. también reta a Conor McGregor

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. es un boxeador que le encanta acaparar los reflectores y lo volvió a hacer a través de un video en el que retó a Conor McGregor, quien ganó su pelea en 40 segundos en su regreso a la UFC.



Chávez Jr. aseguró que puede noquear al peleador irlandés en menos de ocho rounds, y en caso de no hacerlo, pidió que no se le pagara.



"Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds, si no lo hago, que no me paguen", mencionó el Junior.







La última pelea del Hijo de la Leyenda fue el pasado mes de diciembre, donde perdió ante Daniel Jacobs por un nocaut técnico en el sexto round.



Con información de Milenio.