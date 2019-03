Unos 25 cuerpos y 16 rescatados tras colapso de escuela

Los equipos de rescate nigerianos continúan las labores de búsqueda en el edificio de tres pisos que colapsó hoy en la ciudad de Lagos, y de acuerdo con el reporte oficial han sido rescatados 25 cuerpos y unos 16 niños con heridas, aunque se teme que aun haya decenas más atrapados.El edificio se ubica en Ita Faji, en Lagos, y el piso superior era una escuela primaria, con alrededor de unos 100 niños en clases al momento del derrumbe esta mañana. El resto del inmueble tenía varios apartamentos.Personal de la Agencia de Manejo de Emergencias del Estado de Lagos, la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias, la Policía, el Ejército y la Seguridad Nacional, así como la Fuerza de Defensa Civil, se encuentra en el lugar llevando a cabo las labores de rescate, con ayuda de la población.El gobernador de Lagos, Akinwumnu Ambode, dijo en el lugar de la tragedia que de acuerdo con el jefe de la Agencia de Manejo de Emergencias del Estado de Lagos hasta el momento se han rescatado 25 cuerpos.La prensa local reporta asimismo que hasta el momento unos 16 niños han sido rescatados y trasladados al Hospital General de Lagos para ser atendidos.Ambode señaló que fue informado que el edificio residencial albergaba ilegalmente la escuela. “El equipo de rescate está completamente a cargo y continuará con la operación de rescate, pero hago un llamado a la gente para que le dé a los trabajadores la oportunidad de salvar más vidas”, dijo, citado por el diario local The Punch.Añadió que el gobierno está llevando a cabo una prueba de integridad en los edificios aledaños y demolerá los que no pasen la prueba.En su versión electrónica, The Punch citó a testigos de la tragedia, quienes afirmaron que son muy pocos los niños que han sido rescatados y que la situación es muy caótica y desesperante para los padres.En imágenes publicadas por el diario se ve el edificio derrumbado rodeado por decenas de personas que buscan entre los escombros, con rostros de tristeza y desesperación, mientras una excavadora remueve desechos.El hijo del dueño del edificio, el cual fue construido hace unos 30 años, dijo que su padre y sus hermanos estaban dentro del inmueble al momento del colapso. Su padre fue rescatado, pero no tiene ninguna noticia sobre sus hermanos.