Unos 40 países recurren ya a drones armados, según experta de la ONU

Naciones Unidas.- Alrededor de 40 países tienen o están adquiriendo drones armados, según una experta independiente de las Naciones Unidas, que lamentó la falta de transparencia y de normas sobre su uso.



Agnès Callamard, relatora especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, destacó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra que un número creciente de países está deseoso de entrar en el "Club de Países Usuarios de Drones".



En su opinión, el mundo ha entrado en una nueva "era de los drones", con una "amplia gama de actores estatales y no estatales", que despliegan drones cada vez más avanzados en el plano tecnológico.



La experta estima que, al menos, 102 países utilizan actualmente drones militares, y unos 40 ya tienen o están adquiriendo drones armados.



Desde 2015, al menos 11 países (Israel, Irak, Irán, Reino Unido, Estados Unidos, Turquía, Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Nigeria y Pakistán) han desplegado drones armados, incluso para asesinatos selectivos, según Callamard.



La comisión también estima que unas 20 organizaciones no estatales dispondrían de sistemas de drones armados y no armados.



Los expertos independientes de la ONU están vinculados al Consejo de Derechos Humanos, pero su opinión no compromete a la organización.