Unos lentes de sol para cada tipo de rostro masculino

Sobre las gafas de sol, de modas , tendencias y cómo utilizarlas ya te hablamos no hace demasiadas fechas, lo sabemos.: cómo elegirlas en base al tipo de rostro de cada portador.No es el físico el único factor que puede decantar la balanza entre un modelo u otro porque de lo contrario iríamos siempre vestidos igual, con aquello que simplemente nos siente mejor. Pero hay detalles como el estilo personal, el gusto, el momento vital o qué se lleve esa temporada, que también importan, y es normal que así sea porque de lo contrario todo lo referente a la moda no tendría sentido.Sin embargo, en el caso de las gafas cobra especial importancia la influencia de las condiciones físicas, en concreto la forma del rostro, a la hora de decantarse por un diseño. El motivo es que tiene mucho que ver que un tipo de gafa encaje mejor con un tipo concreto de cara. No tiene misterio. Si conoces bien la figura del tuyo, sabes de antemano si las gafas de moda son para ti o no.No es de extrañar, de hecho, que la mayoría de hombres apuesten por un tipo concreto de gafas que van renovando a medida que lo necesitan o que sale al mercado algún diseño actualizado que les gusta. al fin y al cabo, cuando unas gafas de sol se convierten en la extensión perfecta del rostro, se ven tanto que no apetece cambiarlas; es lógico ser conservador en este sentido, no es lo mismo que unos pantalones, una camisa o un determinado calzado porque las gafas de sol te acompañan los 365 días del año.Aunque sabes de sobra qué gafas le van mejor a tu cara, como solo tienes una, es muy probable que no te hayas parado a pensar cuáles son las que mejor funcionan con otras formas del rostro, de ahí que hayamos hecho un pequeño resumen de cómo escoger gafas de sol dependiendo exclusivamente de este factor:Como norma general, como vas a ver en todos los casos a los que vamos a referirnos, el equilibrio entre gafas de sol y forma de la cara se encuentra buscando contrastes entre ambas. Es decir, si el rostro es redondo, algo que ocurre por la prominencia de los pómulos respecto a frente, mandíbulas y barbilla, las gafas de líneas rectas, por ejemplo cuadradas, ayudan a no exagerar la forma del rostro, dando la sensación de que quedan mejor, como dos piezas de un puzzle que encajan perfectamente. El motivo es que las gafas de líneas rectas dan sensación de que la cara es más alargada.Son los rostros con ángulos muy marcados gracias a las mandíbulas principalmente, que dan ese aspecto cuadrado al rostro siempre y cuando la barbilla no sea muy pronunciada, que es el rasgo característico de las caras afiladas. En este tipo de hombres, el contraste que aportan las gafas redondeadas u ovaladas ayuda a equilibrar las facciones. De lo contrario, con gafas grandes por ejemplo, el efecto sería el contrario, provocando la sensación de estar ante una cara desproporcionadamente grande. Nada de monturas que redunden en la forma cuadrada del rostro.Pueden compartir la angulación marcada por las mandíbulas con las, pero pierden esta forma porque las barbillas son más pronunciadas, dando al rostro una sensación de alargamiento exagerado, que por otro lado suele aportar mucha personalidad a la imagen.El objetivo a la hora de escoger gafas de sol en su caso debe ser el de reducir visualmente el amplio espacio que separa la frente de la barbilla, y eso se consigue con gafas grandes, que dominen el rostro, incluso con monturas anchas que vayan en la misma dirección. La gafaes un buen ejemplo de lo que sienta bien a este tipo de hombres. En el otro lado de la balanza, las gafas redondas de tamaño reducido, tipo John Lennon.Pocos hombres pueden presumir de rostro ovalado, la forma más equilibrada en sí misma, y por lo tanto la más versátil, ya que se adapta tanto a más tipos de peinados como de complementos. Pero para tener el rostro ovalado no solo tiene importancia la genética, sino también cómo se conserva el hacedor de dicha cara, porque unos kilos de más convertirán esa forma en otra más redondeada con toda seguridad.De todas formas, si tienes la suerte de tenerla ovalada, lo mejor que puedes hacer es darte el gustazo de comprarte lasque quitadas siempre te gustaron más porque tienes muchas probabilidades de que encajen bien en tu imagen. Aprovecha a divertirte variando diseños porque, a priori, pocos se lo pueden permitir como tú.Hay rostros cuyo tamaño no va en consonancia con el resto del cuerpo, sobre todo con respecto a los hombros. Bien porque son más grandes de lo habitual o por todo lo contrario, porque son pequeños. Piensa, para que lo entiendas rápido, enpor ejemplo, el paradigma deEs en este caso, el de las caras poco proporcionadas, cuando sí conviene ahondar en unas gafas en la línea del tamaño del rostro: en caras muy grandes,, y en caras pequeñas, gafas diminutas, con la única excepción de las monturas, que suelen dar un aire divertido y alegre a la cara pequeña, como si la iluminaran.