Up English Institute, inglés al natural, el mejor aprendizaje

Ya sea por falta de tiempo o de recursos, no todos tienen la posibilidad de vivir la experiencia del aprendizaje de inglés en el extranjero, por lo que Juanita Morán Flores decidió fundar Up English Institute, un espacio para acercar lo más posible a los estudiantes a esta experiencia que impulse sus oportunidades en la vida.Lleva siete años trabajando en este proyecto, que avanza día con día a partir de alianzas estratégicas y la implementación de metodologías y herramientas para compartir sus propias experiencias y facilitar el desempeño de sus estudiantes.Morán Flores indicó que entre los planes para avanzar en las habilidades comunicativas en el idioma que estudian ya en el nivel intermedio, los usuarios son expuestos en el aula a situaciones que enfrentarían en un aeropuerto, un hotel, un restaurante, en el trabajo, en reuniones informales, en aplicación de visa, el llenado de formas aduanales y hasta en bancos.“Aquí se les da desde un inicio tecnicismos, gramática implícita, vocabulario, pero sobre todo mucha práctica”, mencionó al describir el método europeo o natural learning bajo el cual trabajan.En interplus se enfocan en aspectos más relacionados con la certificación. Actualmente tanto universidades como centros de trabajo en el extranjero exigen un mayor dominio del idioma, además del título de la carrera o estudios cursados. Ofrece la preparación para la aplicación de la certificación Toefl e IELTS.Sin pago de inscripción y con mensualidades accesibles, Up English Institute es también un enlace con organismos internacionales para intercambios académicos y laborales, tales como la canadiense Invicta Law Corporation. Las conexiones son posibles para estudiantes de este instituto.Juanita reconoce que la competencia de escuelas de idiomas y sobre todo para la enseñanza del inglés, es cada vez mayor, pero confía en que la mejora continua y el desarrollo de las herramientas y técnicas de enseñanza sean la ventaja competitiva de Up English Institute, donde se irán incorporando otros idiomas poco a poco.“Bajo la práctica vas agarrando fluidez, entendimiento y, sobre todo, comprensión al escuchar… trabajamos también con fonética, todo va de la mano”, expresó Juanita Morán.Para más información sobre Up English Institute se puede acudir a avenida Universidad #429, colonia Jardines del Valle.También se puede marcar a los teléfonos (844) 134 1122 y (844) 364 8005.