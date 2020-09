Urge cambiar estrategia para frenar pandemia: Chertorivski

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A finales de año vamos a tener oficialmente cerca de 150 mil fallecimientos” por covid-19, de no modificarse la estrategia gubernamental de combate a la pandemia, advirtió el exsecretario de Salud federal, Salomón Chertorivski, con base a estimaciones del Instituto para la Métrica y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington.



Entrevistado por Francisco Zea para Imagen Multicast, Chertorivsky dijo que si tuviera que simplificar las 14 sugerencias planteadas en el documento “La Gestión de la Pandemia en México. Análisis preliminar y recomendaciones urgentes” serían cuatro:



En primer lugar, que el uso del cubrebocas se haga obligatorio en todos los lugares públicos cerrados; en segundo sitio, “ver en qué situación está y no escatimar ni un solo peso la protección para la salud de las personas que están en la primera línea de batalla” (médicos y enfermeras).



Tercero, hacer más pruebas y a partir de éstas, dar puntual seguimiento a los casos positivos confirmados y detectar a sus contactos, “para poder hacer confinamientos más precisos”; y, cuarto, prepararnos para los últimos meses del año, cuando inicia la temporada invernal, ya que para entonces vamos a estar en desconfinamiento y se prevé que se “junten” el coronavirus y la influenza estacional.



Otro punto que destacó el también presidente del Consejo Ciudadano Pensando en México, es la necesidad de modificar la directriz de "si te sientes mal quédate en casa a menos que ya no puedas respirar".



Señaló que ésta “generó una suerte de nosofobia, en donde a muchos les dio miedo ir al hospital”, lo que resultó en que, 79 por ciento de las personas fallecidas murieron en su casa o llegaron muy tarde a las unidades médicas para recibir cuidados intensivos.



Puntualizó que, otro hecho preocupante, es que somos el país en el mundo donde más personal médico y de enfermería ha fallecido.



Ese es un dato que debe de ocupar y que debe de ser cuestionado de cómo se preparó y cómo se compraron los insumos para la seguridad del personal médico y de enfermería”, sentenció.



Respecto a la ironía con la que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se refirió a las 14 recomendaciones presentadas por exsecretarios de Salud, Salomón Chertorivsky, consideró que son inapropiadas “de alguien que se dice científico. Lo que esperarías es que se juzgaran los hechos, que se leyera el texto en lugar de los adjetivos, el chiste fácil o el sarcasmo”.



Concluyó que la estrategia fallido del Gobierno “ha costado la vida de más de 200 mil mujeres y hombres en este país, creo que ese no es motivo de chiste”, sino de la máxima evaluación con la mayor seriedad para poder hacer un ejercicio de rendición de cuentas, pero también un cambio de ruta.



Con información de Excélsior