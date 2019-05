Urge Guadiana reabrir cuentas de AHMSA

Les comparto mi postura respecto a la congelación de cuentas Bancarias del Grupo Altos Hornos de México. @AceroAHMSA pic.twitter.com/P3gg9g66iZ — Armando Guadiana (@aguadiana) 29 de mayo de 2019

El senador morenista, Armando Guadiana, urgió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reabrir cuanto antes las cuentas que este mismo martes congeló a Altos Hornos de México como consecuencia de la investigación por el caso de la venta de la planta chatarra Agronitrogenados a Pemex por 273 millones de dólares.A través de un video, el legislador coahuilense aludió al hecho de que desde el lunes Altos Hornos tiene sus cuentas bancarias congeladas."Por lo que haya sido y por el daño que haya sido, eso no puede suceder porque es la quiebra total de la empresa al apagarse los Altos Hornos y el daño a todas las familias que habitan la región Centro, Carbonífera y todos los proveedores que giran alrededor del grupo empresarial HAMSA."Respecto a ello, le pedimos a la Secretaría de Hacienda que aperture a más tardar mañana miércoles las cuentas bancarias para que la operatividad siga su curso", urgió Guadiana.Guadiana pidió para su "amigo" Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos, que se respeten sus derechos y se actúe conforme a derecho porque ese es el respeto a la ley.Por separado, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, se dijo extrañado de la captura del propietario de Altos Hornos."Para ser franco, sí, no puedo decir que no. Para ser franco, sí me causó extrañeza y por eso hablaba de la aplicación del debido proceso, de que no hay que adelantarse; es apenas una presunta responsabilidad, que tienen el derecho a defenderse quienes están señalados como presuntos responsables, yo espero que todo se aclare, pero en principio de cuentas sí me generó extrañeza", dijo en entrevista."Porque tengo la seguridad, o casi la seguridad, de que esta empresa Altos Hornos ha actuado de manera debida; sin embargo, no tengo elementos para sostener ni culpabilidades ni excepciones o excluyentes de responsabilidad penal, pero tienen derecho a defenderse, yo no adelanto juicios, no adelanto vísperas".