Urge INE a Hacienda respuesta sobre tema presupuestal

El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que clarifique si le van a reponer los 600 millones de pesos que puso de su presupuesto para organizar cinco elecciones del país, o no, debido a que, si no se le restituye el dinero para pago de ISR de empleados, tendrá que tomar “medidas delicadas”, consideró el consejero presidente Lorenzo Córdova.A pregunta expresa de Excélsior, el consejero presidente dijo que están buscando al Secretario de Hacienda porque “ya estamos a mitad del año fiscal” y aunque todavía no se les ha dicho un “no” y si un “se hará todo lo posible”, aún no hay una respuesta clara, que dijo Córdova Vianello, esperan que sea pronto.Dijo que no hay tiempo límite, pero que no serviría de nada si se los devuelven en diciembre próximo porque las decisiones se tienen que tomar en breve.