Urge IP al Gobierno reabra la frontera

Eagle Pass, Tx.- La Iniciativa Privada y representantes del Desarrollo Econòmico de esta frontera, sostuvieron una reunión con el director de Aduana y Protección Fronteriza en Eagle Pass, Paúl del Rincón, para hacerle la petición y la lleve a Washington, referente a que ya se abra la frontera al viajero no esencial.



A través de Morris Libson y Hector Serna quienes organizaron la reunión privada dejaron entrever su sentir y preocupación por los negocios que han dejado de percibir ingresos por la falta de clientes mexicanos.



Declaró que a través de varias organizaciones fronterizas como la Cámara de Comercio, programarán una reunión la semana entrante para elaborar escritos dirigidos al secretario de Homeland Security en Wahsignton para que de reversa a la restricción y reabra la frontera pues eso es garantia de que mejoren los negocios.



La idea es que los cruces fronterizos se reactiven a los viajeros mexicanos el próximo 22 de junio, que no amplíen la restricción.



Fueron claros al tomar en cuenta la situación de salud que se vive en esta ciudad, en la cual ciudadano, autoridad y comercios deben hacer lo propio por garantizar que los contagios no se propaguen.