‘Urge mejor ambiente de negocios’

Es urgente agilizar la agenda legislativa de la Cámara de Diputados y que no se pierda tiempo en consultas, sino que se discutan y aprueben los temas que faciliten el crecimiento y desarrollo de las empresas, que permitan seguir siendo competitivos, afirmó Jorge Dávila Flores.El titular de Enlace Legislativo del Consejo Coordinador Empresarial y de la Concanaco dijo que están planteando a los legisladores que las adecuaciones legales vayan dirigidas a cosas productivas, a temas enfocados en aspectos que faciliten la actividad empresarial.“Le estamos pidiendo a los diputados federales que no perdamos tanto tiempo, tanto de los propios legisladores como de la sociedad civil y de los organismos empresariales, en temas que no fructifican y que no construyen; lo que necesitamos es enfocarnos en cómo competir con el exterior, necesitamos apoyar el crecimiento de la actividad económica, la generación de empleos.“Urge que aceleren el paso desde el Legislativo y así se lo planteamos a Mario Dávila Delgado, quien estuvo en una reunión del Consejo Coordinador Empresarial y con quien estuvimos viendo la agenda de Morena, porque por tener mayoría, ellos van a fijar la agenda”, explicó.Dávila dijo también que ante la desaparición del Inadem, “en este momento no hay apoyos concursables como los que tenía el Inadem. Sí hay un programa de apoyo a microcréditos, apoyos de 30 mil a 40 mil pesos, pero no son suficientes para proyectos que pudieran detonar crecimiento e empleo”, apuntó.