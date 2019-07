Urge reparar puente Allende Morelos

Antero Alvarado alcalde de Allende, urgió a la SCT la revisión y reparación del puente Allende-Morelos que desde hace cinco días ha sido cerrado por un accidente de un tráiler que daño tres trabes o vigas.El puente permite el paso sobre la carretera 57 y debido a su cierre los viajeros entre estos dos municipios se desvían por los carriles laterales, pero eso combinado con el trafico ya ocasionó dos accidentes este fin de semana.El alcalde señaló que ya habló con el encargado de obra de SCT en Piedras Negras, quien de forma irresponsable le señaló que no cuenta con personal."Aquí hay de dos, o se repara o se derrumba y se hace uno nuevo. Pues se dañaron tres de las cuatro vigas que sostienen el puente".La PFP no ha dictaminado y la empresa responsable de los daños Minerales Muzquiz ya ha sido enviado ante un juez federal.Un tráiler con un lowboy y una máquina retroexcavadora que trasladaba pegaron en las vigas al no tener el espacio libre legal de 5.50 metros.