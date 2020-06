Urge resolver cuidado de menores mientras padres trabajan: Emilio De Hoyos

Escuchar Nota

“En los últimos días y pese a estar en el pico de casos del Coronavirus COVID-19, el Gobierno Federal ha decidido entrar a una fase que ha venido llamando “Nueva Normalidad”.

“Tenemos padres y madres de familia obligados a salir a trabajar, pero dejando detrás a niños y niñas sin el cuidado de un adulto y sin un conjunto de actividades y directrices que los encaminan en esta etapa de su vida” señaló Emilio De Hoyos.



“Veo, compañeras y compañeros legisladores, una prisa desmedida por regresar al trabajo, a la producción que nos impone este sistema económico obsesionado en el dinero y la riqueza. Está bien, está claro que el trabajo es importante y es necesario. Pero ¿y nuestros niños? ¿Quién se encargará de ellos? La situación será grave, ya lo es” puntualizó.



exhortó a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, Bienestar, y de Trabajo y Previsión Social de la Federación a que informen al Poder Legislativo, respecto de los planes y estrategias para la niñez del Estado, en el proceso de apertura a la nueva normalidad, dado la urgencia de resolver sobre el cuidado de los menores mientras madres y padres trabajan., han actuado con cautela, lo cual reconocemos” manifestó el líder del Congreso local.Señaló que si bien es muy importante generar una estrategia para los retos que imponen la educación y formación post pandémica en la niñez de Coahuila, hay algo que es aún más urgente y apremiante, se trata de la vida diaria de los niños en este proceso de apertura que se cruza y enfrenta en un periodo vacacional., aquellos que pueden ir a una guardería o tener el cuidado de un adulto, sea pagada, familiar o prestación social, y aquellos que simplemente no tienen quien los cuide mientras sus padres salen al trabajo, a ganar el pan de cada día.Hoy ambos casos producen una crisis absoluta, la mitad que no tiene acceso vuelve a enfrentarse al problema de siempre, y la mitad que sí tiene acceso a los servicios se da cuenta que estos se mantienen suspendidos., cosa que no aplica en el mundo del Coronavirus por ser los adultos mayores población de alto riesgo.Ante este panorama, el Diputado del Distrito Uno afirmó que se requiere la participación de todos para buscar una solución, tomando en cuenta que el gobierno sólo no podrá resolver el problema, toca pensar con astucia e innovación.