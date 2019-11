Urge terminar con detenciones sin protocolos

Saltillo, Coah.- Aunque Coahuila respira la tranquilidad que no se tuvo cuando reinaba el crimen organizado, lo cuestionable es que ocupa el quinto lugar nacional en casos de tortura policiaca, como lo reporta el Observatorio Contra la Tortura, en el que participa la ONU.



Urge recuperar la confianza en las corporaciones de seguridad pública estatal, acabar con las arbitrariedades, el abuso de poder, la violación de los derechos humanos, detenciones sin protocolos y órdenes judiciales. Esto no puede ni debe seguir así, reclamó el diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor.



“La impunidad sigue reinando como en todo México. En Coahuila el 79% de los homicidios dolosos no se castigan, señala la organización Impunidad Cero; somos el décimo estado a nivel nacional en liberación de detenidos, fundamentalmente por errores cometidos por la policía durante las detenciones”.



Crucemos este dato con lo que se gastan en formación policiaca. Algo no está funcionando, aseguró.



“La violencia de género y los feminicidios siguen al alza junto con la violencia familiar. Ahí también la impunidad sigue empoderando al verdugo frente a su víctima”.



También aumenta el abuso contra los menores, muchos casos ocurren en las escuelas. Los menores están a merced del abusador, mientras padre y madre trabajan.



“Cinco personas por semana se suicidan en Coahuila. ¿Qué estamos haciendo para evitar esto? ¿Cuál es el plan de acción, en que podemos ayudar?”.



Previo a que el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís presentara el Segundo Informe de Actividades en el Congreso del Estado, el diputado señaló que faltan recursos, material y medicamentos en los hospitales, donde médicos y enfermeras hacen milagros.



El hospital oncológico en Saltillo solo quedó en una promesa inaugurada, tienen estructura y personal pero no funciona y la cancelación del Seguro Popular nos impone un enorme reto, sostuvo.