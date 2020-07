‘Urge un proyecto en arroyo, incluso expropiando terrenos’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La casa del secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, fue una de las afectadas por las inundaciones del domingo. Ante tales problemas, dice que es necesaria una obra pluvial en el arroyo El Cuatro, incluso hasta expropiando terrenos de quienes se nieguen a cooperar.



Al estar coordinando algunos trabajos en la comunidad de los Silleres, encontramos al secretario de Gobierno, quien indicó que afuera de su casa el agua subió metro y medio, pero que los daños fueron mínimos, siendo lo más grave la caída de una barda perimetral de la parte trasera del terreno que ocupa el predio en el que habita su familia.



Manifestó que es prioridad del Gobierno buscar soluciones a la situación que sigue provocando que, al bajar gran cantidad de agua hacia el norte de Saltillo, las casas se inunden, por lo que se sostuvo una reunión con el secretario nacional de Protección Civil y con el alcalde Manolo Salinas, en la que se recordó que el problema no es nuevo, y que se sabe cuál es el origen.



“Muchas construcciones que se han hecho, no han cuidado respetar las condiciones de Conagua, me imagino. Ha habido fraccionamientos hacia el poniente que han estado cerrando el paso del agua y entonces ya no cruza por los arroyos, sino que se viene por las calles, eso hace que mucha gente peligre”, expresó Fraustro Siller.



Recordó que ya hubo proyectos de Conagua federal otorgando recursos para la canalización del arroyo El Cuatro, recursos que se han tenido que regresar porque los dueños de los predios aledaños se han negado a cooperar. Sin embargo, dice que ya es hora de que se tomen acciones serias en aras de la seguridad de Coahuila.



“El Gobierno tiene maneras de tratar de convencer a la gente y si no se puede, hay hasta expropiaciones cuando es en aras de la seguridad de la gente”, declaró el secretario de Gobierno.