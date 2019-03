‘Urge una solución de fondo para la Región Carbonífera’

El contrato emergente para la compra de 360 mil toneladas de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es apenas un “mejoralito” para la Región Carbonífera de Coahuila, que precisa de una solución de fondo y a largo plazo, consideró Alfonso González Vélez, director general AG Consulting y experto en temas de energía.Entrevistado en el programa Despega con Chuchuy sobre una posible suspensión del uso de carbón para la producción de energía eléctrica, lo calificó como una incongruencia social y ambiental y apuntó que más de 50% de la industria regional depende directamente de esta actividad.“Tres meses y medio parados sin poder vender su producto; esta compra emergente no soluciona, sin embargo reactiva la economía local. Buscan también un contrato de largo plazo por 1.1 millón de toneladas que en términos de producción debe ser el equivalente a un año”, dijo.Indicó que, en su mejor momento, los pequeños productores de la Región Carbonífera producían 3.3 millones de toneladas anuales, por lo que dicho contrato representaría apenas una tercera parte.El también empresario citó datos de la Agencia Internacional de Información de Energía: el carbón se emplea en el mundo para producir 9 mil 550 terawatts por hora, de los cuales 30 corresponden a México, es decir, 3 décimas de un 1% y Coahuila genera 10% de dicha energía.Aunque no es representativo, dijo, “ya estamos pensando cómo vamos a eliminar el carbón, lo que es incongruente”.González Vélez recordó que se argumentan índices de contaminación como la emisión de CO2 hacia el sur de Texas, lo que es otra incongruencia luego de que en EU operan al menos 359 plantas carboeléctricas que producen mil 200 terawatts hora.“Suena más a un discurso político, mediático, que a una respuesta objetiva hacia las necesidades de un país. Yo me preocuparía más por nuestros connacionales, por el tema social, el impacto a más de 10 mil familias con decisiones que se toman sin un análisis”, expresó.