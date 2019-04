Urgen a Calderón perdón por guerra al narco

La diputada Lorena Villavicencio aseguró que hace 12 años los gobiernos panistas sumieron al País en un contexto de violencia como resultado de la llamada guerra contra el narcotráfico, por lo que el ex Presidente Felipe Calderón debe pedir perdón."Felipe Calderón debe pedir perdón por emplazar a una guerra que hoy sigue cobrando vidas", aseguró."De acuerdo con fuentes oficiales, hay evidencia documental de que al menos 250 mil 547 personas han muerto en este país entre diciembre de 2006 y abril de 2018".La morenista recalcó que, por tal motivo, su grupo parlamentario votaría a favor del dictamen a la iniciativa por la que se reforma el Artículo 155 de la Ley General de Víctimas."Recordemos que la Ley General de Víctimas establece que la reparación será integral e incluye cinco medidas y así se refiere en el propio dictamen", comentó.Villavicencio recordó las cinco medidas que incluyen la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición."En Morena estamos conscientes de que el Estado de derecho debe ser capaz de resarcir los daños y de hacerlo de manera pronta como lo establece la Constitución, si no, no podremos lograr la pacificación de este país", dijo.