Urgen a investigar a fondo a Legionarios

"Se han demostrado manejos turbios de Marcial Maciel y de los Legionarios. Se ha dicho que Marcial sobornaba a los altos jerarcas a través de intercambios de misas, les regalaba sobres de 50 mil dólares, es decir, casi un millón de pesos por una misa", expuso.

"Y a los altos funcionarios, presidentes de dicasterios, a cardenales, a los puestos altos, les cambiaba el coche por un Mercedes Benz blindado, del año, azul. Esto está comprobado.



La diferencia es que en años anteriores las investigaciones fueron periodísticas o libros y lo que tenemos ahora es ya una investigación de Estado, una investigación de autoridades que se están tomando con todo los recursos que tiene Hacienda y el Gobierno para hacer una investigación a fondo, esperemos que se termine con la impunidad. Esta sería la novedad", agregó.



"¡Ya era hora!", expresó.



"Las asociaciones religiosas tienen derecho a recibir todos los recursos, pero si reciben más de 230 mil pesos tienen que reportarlo a la Secretaría de Hacienda. Aquí el problema que está arriba de la mesa es si los reportaron o no", expuso.



"Los colegios más caros del País son los de la Legión y la pregunta es ¿a dónde va ese dinero?".

"Marta presionó sobre esos empresarios para en vez de darle el dinero a organizaciones, que el dinero fuera canalizado a la Legión de Cristo, a través de Vamos México y a través de organizaciones controladas por la Legión. Esto generó mucha molestia e inquietudes incluso en el gremio católico porque todo el dinero se fue a la Legión", refirió.



"Que realmente haya voluntad política para investigar", demandó.

