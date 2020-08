Urgen priistas ajustar estrategia contra Covid ante 60 mil muertes

Escuchar Nota

"Los problemas entre los partidos políticos y las instituciones de justicia, así como los escándalos mediáticos, no deben distraer al Gobierno de lo esencial: cuidar la vida y el patrimonio de millones de mexicanas y mexicanos", manifestó la bancada del PRI ante el anuncio que se alcanzó la cifra de los 60 mil 264 fallecimientos por el virus este sábado.



"El número de camas disponibles en hospitales no es suficiente, cuando los fallecidos se siguen multiplicando a diario, no se puede tener camas disponibles y cementerios saturados.



"Los malos hábitos de alimentación tampoco pueden ser una excusa para que los contagiados no reciban atención y cuidados de calidad en las instituciones de salud", señaló el grupo del tricolor.

La pandemia está lejos de terminar, hemos llegado al “escenario catastrófico” de muertes previsto por el Gobierno mexicano, esto sin conocer con certeza el verdadero tamaño de la tragedia. pic.twitter.com/0ZOnmm6n8x — Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) August 23, 2020

