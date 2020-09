Urgen ayuda en Guerrero tras daños por ‘Hernán’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Alcaldesa de Cochoapa el Grande, Edith López Rivera, denunció que hasta el momento ninguna autoridad federal o estatal ha acudido a su municipio para ayudar a las familias damnificadas por las lluvias provocadas por la tormenta tropical "Hernán".



La funcionaria del PRD contó que 60 comunidades indígenas están incomunicadas desde hace tres días debido a los derrumbes y deslaves que se registraron en carreteras y caminos.



Además, dijo, no hay línea telefónica ni luz porque se cayeron los postes de la conexión.



Según la Alcaldesa, hay un derrumbe de cien metros de longitud entre las comunidades de Dos Ríos, Joya Real y Calpanapa, en el tramo Yucunduta y San Lucas, en lo alto de la Montaña.



Las autoridades municipales piden que la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg) envíe maquinaria pesada para los trabajos de reparación de los caminos que están cerrados por los derrumbes.



López Rivera precisó que lo más urgente es restablecer la comunicación, además de la reparación de las líneas telefónicas y de luz eléctrica.



Este lunes, la Edil realizó un recorrido a pie por la zona afectada y se percató de que la gente tiene que caminar por las veredas y cerros para llegar a su destino.



Indicó que ella y otros funcionarios llevaron despensas a las comunidades.



En las pocas localidades de Cochoapa el Grande donde hay señal de televisión abierta o internet, llevan cuatro días sin el servicio y por ello los estudiantes de educación básica y bachillerato no tienen clases virtuales.



Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó que las lluvias por "Hernán" dejaron afectaciones en dos mil 78 viviendas principalmente en municipios de la Costa Grande, Costa Chica y Montaña Alta.



Familias afectadas que viven en calles del centro de Petatlán denunciaron que hasta el momento las autoridades no les han entregado ayuda.