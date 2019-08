Urgen evitar humillación a Ejército

Nos toca vivir una reedición de los viejos tiempos, de las mayorías mecánicas y ciegas, que siempre luchamos por combatir y continuaremos haciéndolo, porque el @PRDMexico seguirá fungiendo como un mecanismo de defensa para quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/Boh2KSMRnt — Silvano Aureoles (@Silvano_A) August 26, 2019

Panistas y perredistas pidieron al Presidentepermitir a militares defenderse para evitar la humillación de grupos delincuenciales.El Gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que el Gobierno no debe permitir que grupos delincuenciales humillen a los soldados."No se puede permitir que estos grupos sigan humillando y ultrajando a nuestras. Hay que ser prudentes pero esto tiene límites: si no paramos la impunidad del Estado, se nos va de las manos", advirtió.De acuerdo con un recuento elaborado por Grupo REFORMA, desde mayo pasado, elementos del Ejército han sido sujetos de agresiones al menos en Michoacán y Puebla.Por separado, el dirigente del sol azteca, Ángel Ávila, consideró que es una "mala decisión y una mala estrategia" que el Gobierno de López Obrador haya ordenado a los soldados no repeler las agresiones."Es una mala estrategia exponer a las Fuerzas Armadas a que no puedan defenderse, usar la fuerza para defender las instituciones. No es la primera vez que sucede. La aplicación del Estado de Derecho tiene que ser clara", dijo Ávila.Por el, el senador, del Puerto, calificó de estos hechos como "terribles"."Son terribles. El Presidente debe de dar marcha atrás en esa intención de no permitir que los elementos del Ejército, cuando así se necesite, se puedan defender, porque entonces cómo podrían distinguir entre un delincuente y una persona molesta", observó."Lo que creo es que, a final de cuentas, lo que se tiene que hacer es buscar que esto se atienda de manera inmediata y que se dé marcha atrás a esa solicitud de no hacer nada y no defenderse", recalcó.