Urgen publicar en DOF aval de AMLO para vacunas

"La orden del Presidente debe estar publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Secretario de Salud debe publicar un acuerdo diciendo que por instrucción presidencial y como medida de máxima urgencia, autoriza que todas aquellas vacunas de emergencia puedan ser utilizadas en los sectores público y privado.



"Todo se puede solventar si el Presidente concreta la orden operativa directa, que no quede solo en buena voluntad. Para que haya fuerza legal debe haber el acuerdo publicado, para que la Cofepris acelere los pasos y autorice los cargamentos de vacunas para su compra", manifestó el secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y experto en gestión hospitalaria.



"El país necesita tener la participación de todos para salir adelante, y qué bueno que el Presidente le corrigió la plana a Hugo López-Gatell. La tragedia es tan grande y traen tan revuelto el engrudo con las vacunas, que qué bueno que haya reculado el Presidente.



"La desesperación estás haciendo a que tomen otras decisiones, no es aceptable lo que dijo López Gatell, porque es ignorante de la Constitución y de la ley sobre la aplicación de vacunas, porque su plan es un plan mentiroso, que no está acordado con nadie y porque no tienen un plan firme, claro", manifestó el diputado de Acción Nacional.



"La trampa no es para los gobernadores, sino para los ciudadanos, porque con la declaración del Presidente los mandatarios estatales le dan esperanza a sus ciudadanos, que verán más cercana la posibilidad de la vacuna, y eso puede ser catastrófico si no es verdad, ante los escenarios que tenemos hoy en México con la epidemia.



"Me preocupa una falsa esperanza si la instrucción del Presidente no se opera como han dicho, debe de tener validez, sino ¿con qué sustenta el secretario la autorización de la vacuna, si no pasa los tramites formales?



"Por eso hay que decirle a López Gatell que le diga a su subalterno que ya autorice los permisos", sostuvo el legislador.



