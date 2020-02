Urgen rescatar a empresario plagiado en Morelos

Escuchar Nota

Cuernavaca, Morelos.- Familiares del empresario y dueño de la revista Perfil, Adrián Fernández Guerra, quien fue plagiado la noche del miércoles en un restaurante de Cuernavaca, urgieron su aparición con vida.



Esta mañana, Yesenia Balvas, esposa de Fernández, se reunió con el fiscal general del Estado, Uriel Carmona.



"Me dijo que lo va a buscar, que no va a dejar de buscarlo, están por todos lados, pero no tiene todavía nada", informó la mujer ante medios locales tras salir de la Fiscalía.



Refirió que su esposo, con quien lleva 21 años y tiene dos hijos, frecuentaba este restaurante, donde anoche celebraba su cumpleaños.



"Me mandó unas fotos antes que estaba con el pastel y todo, celebrando su cumpleaños, y de repente ya no supe de él, y pues está desaparecido", comentó.



"Se lo llevaron y aún no sé nada, entonces, vengo a pedirles que lo busquen, deben de buscarlo, estoy preocupada, él es un buen hombre, tenemos una familia".



Asimismo, la mujer pidió al gobernador Cuauhtémoc Blanco que lo busque y encuentre con vida.



De igual manera, a través de Facebook, personal de la revista Perfil exigió la pronta liberación con vida del empresario.



La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Morelos afirmó que investiga el asesinato de un hombre y la privación de la libertad del empresario.



En un comunicado, se informó que tras el reporte recibido a las 20:34 horas del miércoles, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad se desplegaron en el restaurante México Lindo.



Al interior del establecimiento fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 25 años de edad.



En tanto, elementos de la Policía Morelos en coordinación con la Guardia Nacional generaron un despliegue para la búsqueda de Adrián Fernández, empresario y dueño de la revista Perfil.



"Las autoridades estatales y federales integradas a la Mesa de Coordinación Estatal aplicaron los protocolos de seguridad y mecanismos de protección ciudadana en el área de los hechos, realizando un despliegue por la zona con la finalidad, en primera instancia, de rescatar con bien a quien fuera privado de la libertad y establecer la identidad y captura de los responsables", detalló.



"Las autoridades se han establecido en sesión para realizar las acciones de inteligencia y operatividad que permitan esclarecer los hechos de violencia, realizando un intercambio de información, de análisis de cámaras de videovigilancia y aportar los elementos necesarios para el fortalecimiento de las investigaciones que serán encabezadas por el Ministerio Público".



En ese sentido, las autoridades negaron las versiones extraoficiales que señalaron el presunto hallazgo del cuerpo sin vida del empresario durante la noche.