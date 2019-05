Urgen senadores a Trife periodo en Baja California

Senadores del PAN y del PRD urgieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a determinar antes del 2 de junio, cuál será el tiempo de duración en el cargo del próximo gobernador de Baja California.Originalmente, por decisión del Congreso del Estado de Baja California a fin de empatar la futura elección de gobernador con las elecciones federales intermedias de 2021, el período del gobernador que se elija el domingo sería de poco más de dos años y concluiría el 31 de octubre de 2021.Pero un fallo del Tribunal Electoral del Estado, determinó que la gubernatura deberá ser de seis años y concluir hasta el 2025; sin embargo, el fallo definitivo lo debe determinar el Tribunal Electoral Federal, dijo el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera.“Lo deseable y me parece que jurídicamente sería procedente, se resolviera previo a la elección. Generalmente este tipo de controversias, este tipo de problemáticas se tienen que resolver previo, si es que es de urgente resolución”, comentó Miguel Ángel Mancera, Senador PRD.En el mismo sentido, el senador del Partido Acción Nacional, Raúl Paz Alonso, destacó que es imperativo que el Tribunal Electoral Federal resuelva a la brevedad, y añadió que en el afán de reducir gastos electorales, lo ideal es que la elección de gobernador se empate con la elección federal intermedia de 2021.“Sin duda, creo que urge que el Tribunal, la sala federal ya resuelva sobre este tema, porque tienes toda la razón, no puede ser que el domingo que haya la elección, la gente de Baja California no tenga la certeza del período en el cual van a tener los siguientes gobernantes. Entonces, ojalá, y exhortamos desde aquí en el Senado, que el Tribunal tenga su resolución para que tengamos todos la certeza de cuánto va a ser el siguiente gobernador”, comentó Paz Alonso.