‘Urgente informar sobre mariguana’

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El 50% de las atenciones que brinda el Centro de Integración Juvenil (CIJ) es a jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria que utilizan estupefacientes como la mariguana, alertó la directora del Centro de Integración Juvenil, Norma Alicia Pérez Reyes.



Por eso subrayó la importancia de poner una mayor atención y contar con programas de información sobre los daños que puede traer el fumar mariguana para los adultos en caso de ser aprobada en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley General de Salud que regula el consumo lúdico de la cannabis.



Recordó que dentro del rango de edad en riesgo que atiende este Centro es de los 10 a los 19 años donde el 50% de las terapias por consumo de primera vez es por experimentar con sustancias psicotrópicas.



“En ese porcentaje se cuenta que son estudiantes, su mayoría de tiempo completo y están ubicados en los niveles de secundaria y preparatoria por lo que debemos de poner atención a estos grupos”, dijo.







No es nuevo



Por eso insistió que se debe de brindar información certera, como se ha establecido con el tabaco de colocar etiquetas de cómo puede afectar la salud el fumar este tipo de sustancias.



Recordó que la aprobación de esta droga no es nuevo, sino que ya se ha hecho en varias ciudades del mundo, pero que debe ir acompañada de mucha información.



Resaltó que los mayores toman una decisión basada en el conocimiento lejos de lo que puede hacer un menor que no sabe cómo repercutirá en su vida el uso de estas drogas que son o serán legales.



Señaló que el alcohol, el tabaco e incluso los alimentos ya traen etiquetas de los daños que causa al organismo.