‘Urgente reactivar la industria local de reuniones’

Saltillo, Coah.- Para Juan Ramón Cárdenas Cantú, director general de Villa Ferré, uno de los centros de eventos más grandes de Saltillo y la Región Sureste, los últimos cinco meses, y el que va corriendo, han resultado por demás difíciles y complicados, “y no solo para nosotros, sino para todo el sector de eventos, del que dependen miles de familias”.



“Nosotros, todo el sector, estamos listos para regresar, y así lo estamos haciendo del conocimiento de las autoridades, antes quienes estamos haciendo las gestiones para que se nos autorice reactivarnos, porque los negocios, los que no han cerrado, no pueden más”, explicó.



Además señaló que “nosotros podemos hacer algo muy paulatino, con eventos con un número muy pequeño de personas, que a la vez faciliten liberar compromisos a la comunidad, porque son muchas las personas en la comunidad que están deteniendo planes, procesos como son la compra de una casa, y muchas otras cosas más”.



Los eventos se pueden reactivar siguiendo los más estrictos protocolos Covid, “porque si tienes una cena para 30 o 40 personas, y tienes un salón con capacidad para 150 o 200 personas, tienes mayor espacio para colocar las mesas a distancia; en cambio, si no se autoriza la reactivación, la gente va a seguir haciendo eventos en lugares pequeños, o en sus casas, con mucho mayor riesgo”.



Cárdenas Cantú dijo que la industria de eventos y reuniones es muy grande y brinda trabajo a mucha gente: salones de eventos, organizadores de bodas, música, fotografía, videos, decoración, pastelerías, imprentas, negocios de globos, rentas de limusinas, sonidos, iluminación, animadores, renta de vestidos y trajes, payasos, entre otros.







Traveler Choice



Para el empresario y cheff saltillense “es muy importante y altamente significativo resultar galardonado con el Traveler Choice de Trip Advisor, para Don Artemio, que lo coloca entre los restaurantes más populares del mundo.



“Nos da una gran satisfacción, porque es coronar el esfuerzo de un gran equipo de trabajo, que siempre brinda lo mejor para una gran calidad”.