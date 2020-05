Urgido de título en Liga MX, Cruz Azul celebra 93 aniversario

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Sin conocer su futuro inmediato en la Liga MX a causa del Covid-19 y con necesidad de ganar un título en dicho certamen, lo cual no logra desde el Invierno 97, Cruz Azul festejará este viernes su 93 aniversario.



Aunque la historia de la Cooperativa de Cruz Azul comenzó mucho antes, en 1881, cuando era una sociedad mercantil extranjera y 50 años después se convirtió en una sociedad cooperativa mexicana, en el ámbito deportivo fue diferente.



Primero comenzaron con el beisbol en 1924 y con el paso de los años llegaron otras actividades como el basquetbol, voleibol y futbol, éste que pronto tomó cierta popularidad.



Fue el 22 de mayo de 1927 cuando se fundó de manera oficial el club mexicano Cruz Azul, para comenzar ahí una historia de éxitos que tardaron en llegar, pero que lo convirtieron en uno de los equipos más populares del país a la fecha.



En 1932 se integró el Club Deportivo, Social y Cultural Cruz Azul AC, en una época en la que el equipo comenzó a dar signos de grandeza con la conquista de 15 títulos estatales consecutivos entre 1932 y 1943, además de representar al estado de Hidalgo a nivel nacional.



A inicios de la década de los 50 del siglo pasado y con Guillermo Álvarez Macías como gerente general de la cooperativa y presidente del club deportivo, comenzó junto al doctor Carlos Garcés el impulso al balompié y sentar las bases rumbo al nivel profesional.



En 1960 hicieron su presentación en Segunda División y poco a poco escalaron gracias a un grupo de jóvenes donde destacaba Fernando Bustos, quien se convertiría en el primer ídolo del club.



El 19 de enero de 1964 fue un día histórico para el club en el estadio 10 de Diciembre en Jasso, Hidalgo, donde bajo las órdenes del técnico Jorge Marik golearon 7-1 al Zamora, resultado que se combinó con el revés de Poza Rica para lograr el ascenso a la primera división.



Su debut oficial en el máximo circuito fue el 6 de junio de 1964 al caer 4-1 con Monterrey y su primera victoria fue el 21 de junio, cuando derrotó 3-2 al Oro de Jalisco en calidad de visitante; al término de esa campaña terminaron en la octava plaza, pero fue el inicio de un andar glorioso en el futbol mexicano.



Luego de cuatro temporadas llegó el primer título bajo las órdenes de Raúl Cárdenas, en la temporada 1968-69, y repitieron en el trono en el torneo México 70 con jugadores como Bustos, Héctor Pulido, Octavio Muciño, Gustavo Peña y Javier Sánchez.



La década de los 70 fue la mejor en la historia del equipo, pues entre las temporadas 71-72 y 73-74 se logró el tricampeonato, ya con hombres como el argentino Miguel Marín, Javier “Kalimán” Guzmán, Alberto Quintano y Eladio Vera.



También estuvieron en esas finales ante América, León y Atlético Español, los jugadores Ignacio Flores y Horacio López Salgado, quienes disfrutaron junto al “Supermán” Marín las coronaciones en la 78-79 y 79-80.



En ese bicampeonato fue bajo las órdenes de Ignacio Trelles, uno de los técnicos más ganadores en la historia del futbol mexicano, y donde también estuvieron Carlos Jara Saguier, Guillermo Mendizábal, Miguel Ángel Cornero, Gerardo Lugo y otros.



Con esos dos títulos y menos de 17 años en el máximo circuito, Cruz Azul presumía siete estrellas en su escudo y era uno de los clubes más ganadores en la historia, además de tener en sus vitrinas títulos de Campeón de Campeones (1969 y 73-74), Copa México (68-69).



Tras esa época de oro llegó una racha de 17 años sin festejar un título de Liga hasta el Invierno 97, cuando de la mano de Luis Fernando Tena y del goleador Carlos Hermosillo, con su “gol de oro”, permitieron celebrar la coronación sobre León.



Pero luego de ese periodo de sequía, en el que perdieron cuatro finales antes de ganar el Invierno 97, la Máquina volvió a caer en otro largo periodo de tristezas para su afición, pues ha llegado a seis finales y perdió todas, para sumar más de 22 años sin un nuevo título.



Pese a las caídas en las finales del Invierno 1999, Clausura 2008, Apertura 2008, Apertura 1009, Clausura 2013 y Apertura 2018, el equipo ha podido celebrar en este periodo títulos como la Copa MX (Clausura 2013 y Apertura 2018), la Supercopa (2018-19).



También internacionales como la Leagues Cup el año pasado o la Liga de Campeones de Concacaf, certamen del cual tienen seis coronas (1969, 1970, 1971, 1996, 1997 y 2013-14). A nivel internacional cautivó en 2001 en la Copa Libertadores pese a perder la final con Boca Juniors.



Aunque la afición lo único que desea es la Liga MX, algo que se ha negado por muchos años y en el Clausura 2020 parecía encaminada a lograr, pues era líder general de la competencia con Robert Dante Siboldi como estratega.



Pero el Covid-19 frustró los planes del equipo y está a punto de cancelar el torneo, lo cual se confirmaría en los próximos días, pero eso no impedirá que la Máquina celebre este viernes su 93 aniversario y como uno de los grandes de México.