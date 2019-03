Uriel Moreno ‘El Zapata’ vive plenitud taurina y personal

Uriel Moreno “El Zapata” tendrá el honor de participar en la primera corrida de la Feria de San Marcos 2019, el próximo 21 de abril, donde alternará con el español David Fandila “El Fandi” e Israel Téllez con Toros de San Isidro, una casa ganadera que ya conoce plenamente.Sobre su presente como matador de toros, el diestro tlaxcalteca señaló que se siente en un nivel inmejorable delante del toro y el paso de los años la ha ayudado a afinar detalles de su tauromaquia."Aguascalientes es una de las mejores ferias del mundo y estar anunciado ahí siempre será un gusto y una alegría. Conozco la ganadería de San isidro, la corrida no, por lo regular acostumbro no verlos previamente. Ya son muchos años de matador de toros, estamos en un momento muy bonito, a través de todo este tiempo hemos venido afinando la guitarra y eso se refleja no solamente en el tema taurino, en el personal y familiar, todo va de la mano, explicó.