Uruguay gana Honduras y mira a octavos en Mundial Sub-20

La selección de Uruguay Sub-20 derrotó este lunes 2-0 a su similar de Honduras en partido de la segunda fecha de la llave C disputado en Lublin, y selló su presencia en los octavos de final del Mundial de Polonia-2019.El primer gol "charrúa" fue obra del volante del Liverpool uruguayo Nicolás Acevedo (42), mientras que el delantero perteneciente al Atlético de Madrid Nicolás Schiappacasse encontró premio a sus intentos con un gol en el 90+1 con disparo que tocó en la pierna del defensor hondureño Wesly Decas.No obstante, el combinado uruguayo tuvo más problemas de los esperados para hacer gol a una selección que llegaba de perder 5-0 contra Nueva Zelanda.La "H" comenzó el choque mostrando ambición pero pronto fue diluyéndose ante una Uruguay que tampoco buscaba el gol con ahínco. Con un juego trabado por las faltas y los parones el gol llegó a pelota parada cuando en una jugada ensayada el balón puesto de falta por Brian Rodríguez fue cabeceado al corazón del área por Darwin Núñez para que Acevedo sólo tuviese que empujarla en el segundo palo.El "Chapa" Schiappacasse, uno de los dos cambios introducidos por Gustavo Ferreyra en el once respecto al partido inaugural ante Noruega (3-1), resultó el jugador más peligroso y determinante de Uruguay, y antes del gol gozó de varias ocasiones en las que puso de manifiesto su velocidad y su regate. La otra variación llegó por los problemas oculares del central culé Ronald Araújo, cuyo sitio fue ocupado por Sebastián Cáceres.El equipo de Ferreyra suma seis puntos en dos partidos, y, en el peor de los casos, con una improbable combinación de resultados, sería tercero de su llave, pero en ningún caso uno de los dos peores terceros que se quedarían fuera de los octavos.Si la presencia de la "Celestita" en octavos está asegurada, la de la "H" en la ronda eliminatoria está casi descartada luego de haber perdido sus dos partidos.Nueva Zelanda (3 puntos) y Noruega (0 puntos) cierran la segunda fecha en el grupo C este lunes a las 18h30 GMT.