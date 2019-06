Urzúa promete superávit de 1% y deuda menor a 45%

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, se comprometió que a lo largo de esta administración el objetivo para las finanzas públicas será mantener un superávit primario no menor a 1 por ciento, y que los niveles de deuda no serán mayores a 45 por ciento con relación al Producto Interno Bruto (PIB).“Así como el Banco de México tiene como objetivo mantener la inflación estable, nosotros, sobretodo como meta, será el superávit no menor a 1 por ciento”, aseguró al participar en la Reunión Nacional de Consejos Regionales 2019 de BBVA MéxicoEl superávit primario es la diferencia que hay entre los ingresos totales menos los gastos totales del gobierno, pero excluyendo el concepto del pago de intereses, de acuerdo con la SHCP.“Cuando estamos hablando de uno por ciento del PIB estamos hablando de alrededor de 250 mil millones de pesos, que ese es el superávit al que estamos tirándole. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que la razón deuda PIB se mantenga más o menos constante”, añadió el titular de la dependencia.También ratificó que actualmente, la deuda pública con respecto al PIB tiene una proporción de 45 por ciento, y si ello se compara con los estándares internacionales de economías avanzadas “no es mucho”, por lo que la meta será que la deuda no se dispare.“Debemos tener una política fiscal cuidadosa, es algo que vamos a tener, sé que a veces es pesado, antes decíamos que podíamos lograr muchas cosas ahorrando, y ahora hay quejas, pero, la importancia de nosotros será el sector financiero, bancarizar a México y dejar de usar el dinero en efectivo, eso nos va a dar muchísimas ganancias de todo tipo, lavado de dinero y corrupción”, enfatizó.