Usamos terminal para evitar ‘sobrecitos’: Zavala

“Clip es un instrumento que todos ustedes conocen, que alguna vez han pagado y en comercios, se utiliza mucho en términos de clase media y que, precisamente porque hemos querido ser transparentes para evitar sobrecitos y bolsas, la idea siempre es que sea bancarizado y por eso utilizamos el Clip”, detalló.



“Y no es así, están totalmente identificados los donantes al principio, durante el proceso y ahora, y ahora mucho más, porque en la semana le dimos a cada consejero el número de los donantes y la copia de la tarjeta de crédito, porque voluntariamente nos lo fueron dando”, indicó a sus seguidores.



“Ha sido una vergüenza y por supuesto lo vamos a impugnar, porque tenemos la razón, el derecho y porque lo debemos de hacer así”, expresó.



“No voy a dejar que esto caiga en una desesperanza, nosotros vamos a impugnar, porque tenemos la razón, porque tenemos el derecho, porque lo merece quienes organizaron las asambleas”, advirtió.



“Hicimos lo más difícil, que era organizarnos y generar incluso un movimiento que mostró el miedo que nos tienen”.



“Es una mentira lo que argumentaron @lorenzocordovav y @CiroMurayamaINE, tenían la información desde hace meses y todavía hace unos días les enviamos el siguiente documento a cada uno de los consejeros electorales para que valoraran toda la información y tuvieran todos los elementos para que no hubiera ninguna duda de la procedencia de los recursos y aprobaran con todas las de la ley el registro de @MexLibre”, señaló.



“Los ciudadanos deben saber que si el INE desde el principio tenÌa dudas de la información proporcionada, contaba con las facultades para verificar ante el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la procedencia y validez de la información, como se lo pedimos, y no lo hizo”, argumentó.



“Lo que hicieron ayer los siete consejeros que votaron en contra de otorgar el registro a @MexLibre_no solo dañó a cientos de miles de mexicanos que trabajamos de manera transparente y conforme a la ley para generar una opción política para la ciudadanía, dañaron de manera irreparable la confianza de la gente en el INE, de cara a la siguiente elección y están poniendo en riesgo la estabilidad”.

para captar las donaciones de simpatizantes, no tener que usar «sobrecitos» y garantizar la transparencia y bancarización de los recursos recibidos.En una conferencia virtual con afiliados a la agrupación,por el uso de la aportación por medios electrónicos.“El INE de repente no supo qué hacer y dijo ‘bueno, sí está bien porque estaba bancarizado, pero dame más datos’ y les dimos el voucher del Clip, les dimos la credencial de elector del donante y les dimos una carta, bajo protesta de decir verdad, de que era el donante y que esa era su donación».Afirmó que el Instituto les respondió que eso era suficiente y luego que no, y los multaron con el argumento de que el dinero era de origen desconocido, por lo que impugnaron tal decisión.Agregó que sin tomar en cuesta esta información, los consejeros tomaron la decisión de negar el registro como partido político.Zavala también criticó que de última hora se consideraran nuevos criterios, como el rebasar en 5 por ciento el límite de los ingresos completos y mencionar una impugnación que nadie conocía, pero que salió de repente.Acusó que se violó el sentido elemental de derecho y la garantía de audiencia y legalidad.La esposa del ex Presidente Felipe Calderón puntualizó que están seguros de que hicieron bien las cosas y que tienen todos los elementos para impugnar.Por su parte, el representante legal de México Libre, Fausto Barajas, mostró el documento enviado a los consejeros del Instituto Nacional Electoral para transparentar el nombre de los donantes a la organización y que utilizaron la aplicación «Clip».Con fecha del primero de septiembre, se muestran 31 operaciones realizadas por diversas tarjetas de BBVA, Scotiabank, American Express, Inbursa, Santander, CitiBanamex y Banorte, entre otros, por un total de 901 mil 500 pesos.En el documento hecho público no se muestran nombres ni números de cuenta, pero sí se señala que la información fue proporcionada a los consejeros, luego de que los donantes accedieron a transparentar la información entregando el copias de sus tarjetas de crédito.Dijo que el argumento de que de «última hora» se entregó la información fue la justificación con que los consejeros Adriana Favela y Jaime Rivera cambiaron su voto.