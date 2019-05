Usan 31.4 millones plataformas streaming

En México hay alrededor de 31.4 millones de personas que utilizan alguna de las plataformas de video vía streaming disponibles para el consumo de películas y series.Cifras de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) revelaron que en México existen 7.8 millones de suscripciones a servicios de video en línea, de los cuales se desprende que cada una de éstas es utilizada en promedio por hasta cuatro personas.Radamés Camargo, analista de The CIU, aseveró que dichas plataformas seguirán en ascenso e incluso prevén que para el cierre de 2019 crezca alrededor del 11.5 por ciento respecto a 2018, al lograr 8.7 millones de suscripciones.De acuerdo con un reporte de The CIU, en México el servicio de video por streaming con una mayor participación de mercado es Netflix que posee alrededor del 80 por ciento; Clarovideo tiene el 14.6 por ciento; Blim, de Grupo Televisa, el 2.7; HBO Go 1.5, y otros -entre los que se incluye a Amazon Prime, Klic de Cinépolis y Fox- poseen apenas el 1.2 por ciento de participación de mercado.Camargo aseguró que la competencia en dicho sector se va a incrementar en los próximos meses una vez que aparezcan gigantes en la producción de contenidos como Disney Plus, y la plataforma de Warner que fue adquirida por el operador de telecomunicaciones AT&T.Respecto a si en México regula las plataformas de video vía streaming, Radamés Camargo comentó que la autoridad deberá elegir entre distintos caminos que sería un impuesto que las plataformas puedan absorber, o bien que el impuesto sea pagado directamente por los usuarios."Va a ser un juego interesante de cómo regulará México, si vía la recaudación y si los operadores van a absorber el impuesto o éste va a reflejarse para los usuarios. En otros países ya están aplicando esas tasas impositivas", dijo el analista.