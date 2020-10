Usan a niños para ¡robar en hogares!

Escuchar Nota

Moncova, Coah.- Menores de edad son utilizados por adultos para presuntamente cometer robos en Monclova, de acuerdo a lo que le sucedió a una vecina de la colonia Guadalupe, a cuya residencia llegaron dos niños llorando en plena madrugada y tocaron el timbre de la puerta para que les abriera, pero no lo hizo después de percatarse que en la cochera se encontraban dos adultos escondidos y afuera un carro con las luces apagadas.



Recomiendan no abrir la puerta a nadie



A través de un audio que se compartió en diversos grupos de seguridad de WhatsApp, la esposa de Bretón Echeverría Vitali, ex director de Seguridad Pública, dio a conocer este acontecimiento, el cual fue confirmado por el empresario restaurantero, quien recomendó a la población no abrir la puerta de su casa a nadie, aún y cuando se trate de niños llorando.



Yolanda, la esposa de Vitali, reveló en el audio que Susy Esparza, vecina de la colonia Guadalupe, le informó que a las 04:30 de la madrugada del lunes tocaron el timbre de su residencia, y al asomarse por una ventana desde la planta alta alcanzó a ver a dos niños, de seis y siete años llorando, pero en la cochera también estaban dos “fulanos” escondidos para ver quién salía.



Los niños estuvieron tocando el timbre por un rato y aunque Esparza se conmovió al ver a los dos niños llorando, pues se preguntaba qué hacían a esas horas de la madrugada, no les abrió la puerta, al temer que hayan sido utilizados por los adultos para cometer un robo en su contra.



Debido a que no les abrió la puerta, los dos niños y los dos adultos se fueron a la siguiente casa, donde vive la hermana de Susy Esparza, quien hizo una llamada a su pariente para que no abriera la puerta, luego de que los menores tocaron el timbre y de nuevo se pusieron a llorar.