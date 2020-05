Usan Animal Crossing para protestar contra feminicidios sin romper la cuarentena

Escuchar Nota

Debido a la contingencia no pudimos salir, pero un grupo de chicas y yo nos organizamos para hacer esta protesta #JusticiaParaDiana #JusticiaParaTodas #ACNH pic.twitter.com/B1YHpHPq0L — (@Karinaanaya13) May 27, 2020

Nunca había tenido el placer de asistir a una de estas marchas. Hoy pude ser parte para que ellas nunca se olviden. #JusticiaParaDiana pic.twitter.com/SsjfzxTOfd — Elizabeth Pérez (@Elizzabeth_pc) May 27, 2020

, de acuerdo con las últimas estadísticas, este delito se mantiene al alza y creció un 1,6% en el primer trimestre de 2020.En ocasiones, se culpa a la víctima, por dónde estaba, o porque ‘ya era muy tarde’; evidentemente la culpa nunca es de ellas, y más bien debería señalarse a los perpetradores.Para Diana, estar en casa no fue suficiente para proteger su integridad., sin embargo, durante estas semanas se encontraba guardando la cuarentena en su hogar., lo que terminó con su vida.Ella ya había denunciado en ocasiones anteriores ser acosada en las inmediaciones de la Universidad, pero no recibió respuesta alguna por parte de las autoridades.Lo anterior conmocionó nuevamente a muchas mujeres del país, pues si no estás segura ni en tu casa ¿en dónde sí?, ya sea para honrar su memoria con ofrendas o para denunciar una vez más la inseguridad del país.En este caso,, quienes pudieron de esta manera reunirse con sus amigas y protestar para que este feminicidio no quede impune y Diana tenga justicia.Varias de estas reuniones ya comenzaron a tener eco en redes:No cabe duda que los videojuegos pueden llegar a ser plataformas muy poderosas, y Animal Crossing ha demostrado una vez más lo útil que puede ser en momentos de aislamiento social.Incluso si se trata de denunciar a un país feminicida.Con información de Tierra Gamer