Usan cárteles mexicanos ruta de Australia para trasiego

Grupos criminales de México se están dirigiendo a Australia, donde los altos precios de las metanfetaminas atraen a traficantes dispuestos a negociar un viaje largo y difícil con otras mafias.La evidencia del sorprendente vínculo se conoció a comienzos de este año, cuando las autoridades de Estados Unidos, en colaboración con sus homólogos australianos, decomisaron un cargamento récord de 1.7 toneladas de metanfetaminas y menores cantidades de heroína y cocaína.Las sustancias iban ocultas en un cargamento de altavoces en un puerto marítimo de California, cuyo destino era la ciudad de Melbourne en Australia. Expertos consultados por InSight Crime afirmaron que era probable que los narcóticos procedieran de México.Este es el mayor decomiso de drogas en la historia de Australia, con un valor estimado de mil 290 millones, según un comunicado oficial de la Policía Federal Australiana.Cuatro personas, dos estadunidenses y dos australianos, fueron detenidos en Melbourne después de los decomisos.Las autoridades confiscaron otros 6.5 kilogramos de metanfetaminas y miles de dólares en efectivo, que según creen los investigadores, son producto de la venta de drogas desde sus casas.Australia alberga un mercado de narcóticos grande y muy rentable, en particular en el nicho de las drogas sintéticas. Su tasa de consumo de metanfetaminas es de las más altas del mundo. También conocidas como meta, azul, hielo y cristal, las metanfetaminas son un estimulante altamente adictivo.A un hemisferio de distancia, pocos pensarían en Australia como destino de la droga mexicana, pero los altos precios en las calles han hecho del país un mercado atractivo.Un gramo de metanfetaminas que valdría entre 100 y 400 dólares en Estados Unidos puede llegar al doble en Australia, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).Australia ha sido por largo tiempo un punto de destino de drogas, comenzando con los narcotraficantes colombianos que dirigieron su atención al país hace 30 años, comentó Anthea McCarthy-Jones, experta en crimen y catedrática de la Universidad de New South Wales.El reciente repunte de las drogas mexicanas, sin embargo, es resultado de “una colaboración entre el crimen organizado chino y el mexicano”.“Los grupos mexicanos no vienen a Australia para abrir su negocio. Vemos que ellos se están conectando con expendedores de esta región, que tienen nexos en China y el Pacífico. Los usan para facilitar su parte del trabajo, como un negocio”, agregó.