Usan empresas la Alameda como centro de reclutamiento

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Las grandes empresas ya no invierten en una oficina de reclutamiento, ahora los encargados de reclutar al personal salen a las calles y eligen diversos puntos concurridos de la ciudad para realizar la entrevista a los prospectos.



Uno de estos puntos es la Alameda Zaragoza, donde los reclutas comienzan con las entrevistas desde las 9 de la mañana. Las bancas y otros espacios, como la fuente de las ranas, son utilizados como oficinas donde se realizan las entrevistas a los trabajadores.



Ismael, de 32 años, padre de familia que se quedó sin trabajo desde hace un mes, hace recorridos por la Alameda en busca de los reclutadores. En este último mes ha acudido a varias entrevistas, pero aún no ha tenido éxito.



Es a través de grupos o páginas en Facebook, donde empresas como Mabe, Whirlpool o Magna anuncian sus vacantes para operarios y en las cuales se cita a los interesados en diversos puntos de la ciudad como la Alameda o plazas públicas.



Cada recluta lleva chaleco de un color definido para que quienes buscan empleo los identifiquen, además, si cumplen con los requisitos, la empresa se hace cargo del traslado a las plantas ubicadas en los parques industriales de Ramos Arizpe o Derramadero.



“Antes estaban aquí en el Estatal del Empleo, pero se vinieron hasta acá. Sí se los llevan a las fábricas y ya allá te contratan, pero a veces no te agarran y es más la vuelta que da uno”.



“Llego con la señorita, pregunto que si está ocupando y ella me dice que sí, me dice que para tal fábrica, pero a veces he ido yo a las fábricas y me regresan”.



Entre los pasillos, en las bancas, incluso en la barda del lago de la Alameda, se puede observar a personas en busca de empleo, mismos que lo perdieron por la crisis de la pandemia.