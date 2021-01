Usan teatro para salir de encierro suicida; estrenan Habitación 306

Escuchar Nota

CDMX-. “Todos somos seres humanos y seguramente hemos tenido un momento de crisis emocional fuerte”, afirma la actriz Irán del Castillo, quien protagoniza la obra de teatro Habitación 306, del escritor Eduardo Mateos, en la que se plantea la historia de una madre de familia que llega desesperada a un hotel en busca de la muerte.



“Me identifico con el personaje siendo mamá, con el sentimiento, el dolor que puede sentir una madre al tomar una decisión como irse de este mundo y dejar a sus hijos, pero gracias a Dios no estoy en la misma situación que Susana, sin embargo me gustó mucho trabajar en este personaje”, dijo Irán Castillo en rueda de prensa.







La obra, que se estrenó poco antes de la pandemia, será presentada por primera vez de forma virtual con la intención de reactivar el proyecto, generar empatía en el espectador y proponer una reflexión en torno al valor de la vida.



“Es un tema fuerte y cuando decidí escribirlo, producirlo, justo en mi cabeza siempre estuvo dar una propuesta que impulse a todo lo opuesto, no a pensar que el suicidio es una alternativa y justo me gustó mucho esta conversión de darle a los personajes el tema de no juzgar las decisiones de los demás”, contó el autor, Eduardo Mateos.



Al llegar a la habitación 306, Susana (Irán Castillo), se encuentra con Felipe, interpretado por Germán Bracco, un joven que, como ella, está enfrentando distintas circunstancias difíciles, pero con quien al final encuentra una solución.



Para el actor de 22 años, esta obra es pertinente en una época en la que, debido al encierro y las circunstancias mundiales, muchas personas atraviesan problemas de salud mental.



Bajo la dirección de Ro Banda, la obra tendrá tres funciones grabadas que se transmitirán los lunes a partir del 11 de enero a las 20:00 horas.