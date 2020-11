Usar cubrebocas mientras hacen ejercicio afecta la oxigenación: experto

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En tiempos del Covid-19, los ciudadanos deben tener consideración para hacer actividades deportivas, sobre todo cuando se trata de implementar las medidas contra la pandemia, como el uso del cubrebocas.



El doctor Oscar Salas Fraire, jefe del departamento de medicina del deporte y rehabilitación del Hospital Universitaro, informó que usar mascarilla mientras se practica algún deporte, o al momento de correr, afecta el proceso de oxigenación, por lo que, si bien no representa un riesgo severo, puede generar ciertos malestares en la salud.



Además, estas complicaciones pueden ser mayores en las personas que sufren de algún padecimiento.



Para el médico, el hecho de que las autoridades hayan mantenido cerrados los gimnasios, o decretado restricciones en parques o espacios públicos, tuvo una razón.



Con sus cerca de 35 años de experiencia en el área de la medicina en el deporte, Salas Fraire explicó que lo más adecuado es no usar el cubrebocas durante el ejercicio para no afectar el rendimiento, o solo utilizarlo en espacios con gran afluencia de personas, pero con las debidas consideraciones.



Con información de Telediario