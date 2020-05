Usaron ‘cuestionario patito’ en censo de Bienestar para entrega de apoyos

Escuchar Nota

“El padrón nuevo, mas todos los cruces que se hicieron en visitas domiciliarias, ascendió a 289 mil 414 y actualmente el padrón cuenta con 311 mil 514 de todos los Programas de Bienestar; se mueve día con día, aunque sea marginalmente”, dijo.

Un cuestionario sin membretes y a consideración de especialistas, hecho con, fue el medio paraestá dispersando paraLadice que el censo fue para “conocer las necesidades específicas de la población del país en materia de programas”, pero la única pregunta que hicieron a los adultos mayores, por ejemplo, es su edad:Desde que el censo comenzó a levantarse, en octubre de 2018,a.Haber sido censado es uno de los criterios para determinar quiénes recibirán los apoyos diseñados para mitigar el efecto económico ante la pandemia de coronavirus, como en el caso del, que dispersaráAnte los reclamos por la, Bienestar anunció que presentaría la metodología del censo, así como los datos que éste arrojó. Según el coordinador General de Programas para el Desarrollo del gobierno federal, Gabriel García Hernández, 17 mil 860 servidores de la nación levantaron el censo en 26 millones de domicilios de 2 mil 465 municipios.El cuestionario que se aplicó viene en un documento de 13 hojas sin membretes institucionales tituladoy dividido por segmentos, dependiendo del tipo de programa social.El documento lo entregó Bienestar en respuesta a una solicitud de información y un recurso de revisión interpuestos por un particular, a través de la unidad de transparencia, desde el 3 de abril de 2019; la información, que respondía a nueve preguntas, la liberó la dependencia hasta el 7 de junio de ese año, dos meses después.Lo hizo después de que el INAI le instruyó dar a conocer el nombre de la empresa, organización civil o dependencia, así como la metodología utilizada para obtener información en el Censo del Bienestar.Entre las respuestas, se dice que el objetivo es. A través de entrevistas “domiciliarias directas, en visitas de campo para su registro y verificación; identificando prioritariamente a las personas que habitan en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con alto o muy alto grado de marginación o zonas con altos índices de violencia, así como aquellas regiones de atención que se consideren”.El problema es que el cuestionario entregado, como parte de los documentos en respuesta a la solicitud de información, revela que las preguntas se hicieron sin asesoría técnica para el levantamiento de este tipo de censos.Al preguntar a los encargados federales en los estados con qué método aplicaron este cuestionario, las respuestas fueron vagas. Tal es el caso del, quien sólo indicó que el levantamiento de datos se llevó a cabo “de manera general”.La mayoría de las entidades que respondieron a EL UNIVERSAL la petición de información sobre su método de levantamiento”, pero sin indicar con base en qué registro de vivienda o cómo fue determinada la ruta.Los representantes federales en Hidalgo, Coahuila, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Nayarit y Baja California, en cambio, ofrecieron pocas explicaciones.Algunos utilizaron registros nacionales, visitas casa por casa, otros recurrieron a la instalación de módulos de inscripción, de acuerdo con información brindada. EL UNIVERSAL consultó a los llamadosen todo el país. De los que respondieron, coinciden en que la recopilación del grueso de la información se hizo entre 2018 y 2019.En, el delegado federaldice que se apoyó en los polígonos de pobreza del INEGI y CONEVAL. Indicó que cuando no había coincidencias, o para revisar que los beneficiarios cumplieran con los requisitos de los programas se hicieron visitas casa por casa en dos etapas, tres meses antes de empezar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.En diciembre de 2018 se revisó la nueva información y de enero a marzo de 2019 se hicieron visitas para cotejar padrones de programas sociales existente.En, el delegado de Programas Sociales del Gobierno federal,, señaló que para el levantamiento del censo del bienestar trabajaron alrededor de 574 servidores de la nación, quienes durante seis meses acudieron casa por casa a verificar la información de los programas sexenales anteriores.Precisó que encontraron diversas anomalías, que en su momento fueron corregidas, como la vulnerabilidad de los beneficiarios, y que estos fueran sujetos de derecho. Agregó que, tras verificar los datos, éstos fueron enviados a la federación a través de la plataforma digital para conformar los padrones de los distintos programas.Precisó que además quienes no fueron considerados en un inicio debido a que no fueron localizados en las visitas domiciliarias, pueden acudir a alguno de los 553 centros integradores que existen en la entidad y se prevé que en este año queden 636 en la entidad.El delegado en, Roberto Pantoja Arzola, indicó que el levantamiento de datos se llevó a cabo “de manera general” y se tomó como referencia a ciudadanos, principalmente de los sectores más vulnerables, y a posibles beneficiarios que pudiesen ser incorporados a los siete programas estratégicos del gobierno.Agregó que en algunos programas se registró una demanda de más del 200%. Es decir, el doble de las personas que se esperaba registrar, y puso como ejemplo que en programa de Becas para el Nivel Superior su meta “era incorporar a 15 mil 700 y tuvimos un registro de 30 mil 900 solicitudes.En, el delegado Jorge Taddei Bringas informó que el censo se realizó con la Secretaría de Bienestar y el método que se siguió fue visitar casa por casa y los datos se subían a un sistema a nivel nacional. De ahí se integraron los padrones de adultos, mayores, personas con discapacidad, micros pequeñas y medianas empresas que requerían créditos.En el caso de, la oficina del coordinador de Programas Federales en el estado, Jaime Montes Salas, informó que, una vez concluida la etapa inicial del censo, la apertura de los Centros de Desarrollo Integral de Bienestar ha permitido captar nuevos registros de personas más vulnerables con derecho a los programas sociales federales, y se formalizan en los padrones de beneficiarios.Agregó que, como complemento para actualizar los padrones de beneficiarios, se dispersan Servidores de la Nación a las comunidades rurales más alejadas de Sinaloa.Coahuila, Colima y Chiapas indicaron que el Censo para el Bienestar se realizó siguiendo la misma línea en todo el país “casa por casa y con base en los datos de publicación del INEGI”, vigentes a octubre de 2018.En, Néstor Hurtado Vera, enlace de comunicación de Bienestar estatal, precisó que en el censo participaron aproximadamente 400 personas, y precisó que el padrón sigue abierto.En, Emilio Villarreal, del área de comunicación del delegado federal, agregó que “a mediados de 2019 se había ya cubierto la meta, pero sabemos que muchos domicilios (por direcciones nuevas, nuevas colonias, cambios de ubicación, al no encontrarse en su domicilio etc.) no fueron censados”, por lo que en paralelo se instalaron más de mil Centros Integradores de Desarrollo (CID) en todo el estado, donde se ofrecía información y registro a programas, los cuales eran atendidos por los Servidores de la Nación.Ense respondió que “la metodología para hacer el Censo del Bienestar fue como la de un censo de población, pues se hicieron encuestas casa por casa en los 20 municipios y se llevó casi todo el 2019 para hacerlo”.reportó que para el levantamiento del censo se incluyó “un criterio básico, ‘por el bien de todos primero los pobres’”; es decir iniciamos por las comunidades con mayor marginación y pobreza, donde tengamos representación de pueblos originarios o indígenas y en los polígonos de mayor violencia.De la coordinación nacional nos hicieron llegar las áreas de mayor marginación, violencia y presencia indígena en, después de identificar las áreas prioritarias casa por casa se inicia el registro, informó el delegado de la Secretaría de Bienestar Social en Tijuana, Gilberto Herrera Solorzano.En Aguascalientes y Zacatecas se informó que “a partir del lunes estará disponible la metodología” En Yucatán y Jalisco se informó que no estaban autorizados para dar esa información.