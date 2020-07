Usen su cubrebocas, pide López-Gatell

Escuchar Nota

"Algún segmento de la población pareciera persistir en la idea de señalar como si fuéramos enemigos del cubrebocas o estuviéramos opuestos al cubrebocas, volvemos a explicar: no es el caso", afirmó en conferencia en Palacio Nacional.



"Usen su cubrebocas, es una medida auxiliar, que complementa al lavado de manos, con agua y jabón, preferentemente, al alcohol en gel, complementa la sana distancia, que es importantísima, complementa la protección del estornudo con el ángulo (interno) del codo, complementa quedarse en casa cuando se está con síntomas".

"Usa tu cubrebocas, se va a llamar el video y lo que va a explicar, va a mostrar las innumerables ocasiones en las que hemos hablado del cubrebocas".



Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó que el Gobierno de México sea "enemigo" del cubrebocas, por lo que pidió a la población utilizarlo.El funcionario afirmó que se ha dejado muy en claro que no será una medida obligatoria, pero eso no quiere decir que no se recomiende desde el Gobierno federal.Se está pensando, explicó, en hacer un video en el que se muestren todas las ocasiones que la Secretaría de Salud ha recomendado el uso de la máscarilla.Añadió que para colocarlo hay que lavarse las manos con agua y jabón, o usar alcohol en gel.de una persona que tenga una enfermedad, sostuvo.