Uso de cubrebocas es medida preventiva

Allende, Coah.- El decreto que obliga el uso de cubrebocas y restringe la movilidad de personas no es un tema recaudatorio, así quedó establecido durante una conferencia virtual entre los diez alcaldes de la región norte con el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís.



Lo anterior fue expuesto en entrevista con el alcalde Antero Alvarado Saldívar, quien agregó que se mantienen en permanente contacto con el Jefe del Ejecutivo Estatal en reuniones con el Comité de Salud en Piedras Negras y ahora en la modalidad de las videoconferencias.



“De manera virtual interactuamos y en esta reunión tocamos el tema del decreto de los cubrebocas y la movilidad, el cual quedó claro no se trata nada más de sancionar”.



“Se trata de hacer conciencia con la ciudadanía de estar en los siguientes quince días dentro de sus casas, contener el virus con todas las medidas sanitarias y nos permita salir adelante a la brevedad posible de esta contingencia”.



Al mismo tiempo en pláticas a diario con los alcaldes vecinos de la Región Cinco Manantiales coordinan diferentes acciones para impedir contagios entre los habitantes de un pueblo a otro.



“Gracias a ello en esta región no se han detectado casos de Covid-19 y eso habla muy bien de los operativos conjuntos que se realizan con el apoyo de la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Mando Único, Protección Civil y Bomberos”, finalizó el alcalde Alvarado Saldívar.