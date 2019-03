Uso excesivo del smartphone provoca trastornos

Hace poco más de 45 años se inventó el teléfono celular. Hoy estos dispositivos, que ayudaron a acercar a aquellas personas que estaba lejos, alejan a quienes se encuentran a su lado, debido a que se presta mayor atención a lo que ocurre en la pantalla que a lo que sucede al exterior.“Hay una enorme dependencia, porque cuando le sacas el celular a alguien tiene síntomas y comportamientos fisiológicos que se parecen a los trastornos de ansiedad”, señaló Andrés Rieznik, doctor en Física y neurocientífico.El especialista, quien participó en The Disconnected Challenge by Motorola, que se estrenará el 27 de marzo próximo por Discovery Channel, dijo que cuando las personas se despegan de su smartphone tienen tiempo para hacer cosas importantes que habían olvidado, como la lectura o la conexión con otras personas.“El celular se ve como una herramienta que puede provocar una crisis (…) hoy entre los adolescentes ha aumentado mucho los trastornos de ansiedad y depresión, en gran medida asociado al uso de las redes sociales”, abundó.Tan sólo en México, de acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), al cierre de 2018 se contabilizaron un total de 121.8 millones de líneas móviles, de las cuales 106.7 millones están en dispositivos inteligentes o smartphones, cifra que representa un aumento de 7.2% respecto al cierre de 2017.El experto dijo que el celular es una herramienta que hay que usar con sabiduría, que es extremadamente beneficiosa, pero también peligrosa en su capacidad adictiva y de distracción.Para fomentar un uso adecuado del celular, Motorola, junto con Discovery, llevó a cabo el programa The Disconnected Challenge By Motorola, el cual muestra cómo tres personas de Argentina, México y Brasil se enfrentan a momentos inesperados al tener que trabajar y desarrollar sus tareas cotidianas sin utilizar sus teléfonos inteligentes, ni conexión a Internet.De acuerdo con la empresa que realizó la primera llamada el 3 de abril de 1973, el programa es una continuación de la campaña Phone-Life Balance, que busca un mejor equilibrio entre la vida y el uso del teléfono.Y es que, según la Asociación de Internet.MX, en México el año pasado se contabilizaron cerca de 80 millones de usuarios de Internet, los cuales se conectan en cualquier día de la semana, incrementándose esta tendencia los sábados y domingos.Por su horario de uso, destacan el inicio del día, es decir entre 06:00 y 9:00 horas y por las noches, entre 21:00 y 24:00 horas como los de mayor tráfico en Internet, aunque 64% de los usuarios dijo estar conectado las 24 horas.En cuanto al tiempo de conexión, el promedio de los internautas creció a ocho horas y 12 minutos; además, el 89 por ciento declara preferir su smartphone para conectarse, muy por arriba de la laptop (49%) y de la PC de escritorio (34%).