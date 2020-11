‘Usted es mi ídolo, maestro’: El día que Maradona se rindió ante Chespirito

Escuchar Nota

"Usted es mi ídolo, maestro, usted es mi ídolo, de verdad", se rindió Maradona ante 'Chespirito' al encontrárselo "Y el mío es Maradona", le respondió el mexicano.

"Nunca gocé tanto los partidos de fútbol, que me encanta, como cuando veía a Maradona pegado al pasto y al balón", le correspondió Gómez Bolaños.

"Le agradezco con el alma el hecho de haber venido a mi programa", elogió Maradona a Gómez Bolaños. Después, se dieron regalos: Maradona entregó una playera de Argentina firmada, y el mexicano entregó un par de libros firmados y una playera de 'Chapulín Colorado'.

"Me ganó por poquito, porque ésta es 'La noche del diez', y yo soy 'del 8', por dos goles nada más", bromeó 'Chespirito' sobre el final del programa.

Ante la muerte del ídolo deportivo, que coincidió en la misma semana del sexto aniversario luctuoso de Gómez Bolaños (28 de noviembre), te contamos la vez que los dos genios se encontraron en televisión.El programa presentó una animación muy particular, donde un personaje, aparentemente Maradona, estaba disfrazado como 'El Chapulín Colorado', un emblemático personaje creado por Gómez Bolaños, e inmediatamente, Diego Armadno anunció que pronto estaría su ídolo: 'El Chavo'."Yo lloro de risa con su humor y me hace muy, me hace muy bien verlo. Yo pasé momentos muy malos en mi vida. Pero yo cuando veía 'El Chavo', era cuando me relajaba, me entraba una tranquilidad muy grande dentro mío. Por eso pedí que venga, que esté a lado mío y quiero tener una charla con usted...", aseguró Maradona.Antes de comenzar la entrevista en forma, 'Chespirito' se acercó al público, donde estaba el padre de Diego Armando, 'Don Diego', y le reconoció: "lo felicito, sabe hacer las cosas muy bien", exclamó el mexicano.Las conclusiones de la conversación llegaron para que Maradona le dijera que no se puede sustituir al 'Chavo', como el mexicano le correspondiera diciéndola que jamás habrá otro Maradona.Revive tú mismo el programa aquí.