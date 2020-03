Ustedes son igual de imperfectas que yo: Karla Panini arremete contra haters

Escuchar Nota

"Hasta el día de hoy no hemos visto a las niñas ni una sola vez, ni una llamada, ni videollamada, menos en persona", mencionó Rubén hace poco más de una semana. "La verdad yo veo a mis papás, a mis sobrinos y ellos sufren demasiado con el hecho de que no puedan verlos, día a día las extrañan".



"Hoy esta actitud y esta cara que me ven es de una mujer o de una persona harta, nefastiada. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, somos humanos, somos de carne", dijo en InstaStories. "Brujeres, mujeres hermosas que vienen a esta cuenta bufándome y atacándome... muchachas ustedes son igual de imperfectas que yo, que yo he sido, que yo soy. Estamos peleando por una igualdad, porque se nos respete y entre nosotras hablamos mal de nosotros y esa es la primer arma que utilizas para matar a una persona: tu lengua"



Tremenda polémica se armó luego de quele respondiera, a su manera, al hermano de, quien denunció en redes sociales que no ha tenido contacto con las hijas de la comediante.Tras darse a conocer esto, cibernautas no dudaron en lanzarse contra América Garza, aunque más contra Karla Panini, por lo que no dudó en responder.Su respuesta ha dado de qué hablar en redes sociales, donde continúa siendo fuertemente criticada por cibernautas.