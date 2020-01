Usuario de Twitter predijo la muerte de Kobe Bryant… ¡en 2012!

Escuchar Nota

“Kobe se va a morir en un accidente de helicóptero”, escribió.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — Noso (@dotNoso) November 13, 2012

NO FUCKING WAY — Noso (@dotNoso) January 26, 2020

No fucking way man. This can’t be true. — Noso (@dotNoso) January 26, 2020

When Kobe passes greats, he’s usually on the W side. Just saying. — Noso (@dotNoso) January 26, 2020

El mundo está en shock hoy en día por la muerte de Kobe Bryant. Sin embargo, un usuario de Twitter ya sabía el destino final del mítico basquetbolista desde 2012.El usuario @dotNoso escribió elun tuitAl darse a conocer la noticia,Inclusive,antes del fallecimiento de KobeEn su brillante carrera que le llevará al Salón de la Fama del Basquetbol, Kobe Bryant jugó 20 temporadas como profesional, todas con, ganó cinco títulos de la NBA y es cuarto en la lista histórica de anotadores, en la que fue rebasado apenas el sábado por LeBron James.