Usuario y guardia pelean en Tren Ligero en Jalisco por cubrebocas

En el Tren Ligero de Jalisco se armó una pelea.

Un usuario y un guardia de seguridad se enfrentaron a golpes debido a que el uniformado no portaba cubrebocas. https://t.co/yvwFMDsRmE

— POLÍTICO México (@politicomx) May 20, 2020

Un usuario del Tren Ligero de Guadalajara y un guardia de seguridad se enfrentaron a golpes en la estación Juárez y la riña quedó grabada en video. Testigos aseguran que se debió a que el uniformado no portaba cubrebocas en el transporte público.De acuerdo con Excélsior, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) aclaró que el guardia no es empleado del organismo, ni se encontraba dando servicio en transporte: “Aclaramos que la persona no estaba asignada a resguardar la seguridad del Sistema, se trató de una pelea entre usuarios. La seguridad encargada de las estaciones de Siteur, solicitó apoyo a la Policía del Estado para su intervención”.reclamó al guardia de seguridad que no utilizara este elemento, pese a la cuarentena, lo que provocó una discusión, que finalmente llegó a los golpes.Cabe destacar que la estación Juárez del Tren Eléctrico, conecta las Líneas 1 y 2, por lo que es utilizada por al menos 310 mil usuarios diariamente, de acuerdo con las estimaciones de la empresa Siteur.